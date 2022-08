Lutto nel giornalismo, morto l'ex direttore del Gazzettino Giulio Giustiniani

E' morto oggi 28 agosto, in ospedale a Udine il giornalista e scrittore Giulio Giustiniani, 70 anni, ex direttore del Gazzettino e vicedirettore del Corriere della Sera. Una malattia scoperta in tempi recenti non gli ha dato scampo.

Biografia

Giustiniani, nato a Firenze il 25 luglio del '52, si era formato con studi classici, poi scienze politiche. Ha iniziato la carriera a La Nazione, diventando successivamente caporedattore centrale nel 1982 e tre anni dopo ha assunto la vicedirezione de Il Resto del Carlino a Bologna, dove è rimasto fino al 1987. Chiamato da Ugo Stille come caporedattore centrale del Corriere della Sera, è stato vicedirettore del quotidiano di via Solferino. Nel giugno 1996 ha assunto la direzione del Gazzettino subentrando a Giorgio Lago. Alla guida è rimasto cinque anni per poi passare a dirigere il Tg de LA7 e in seguito l'agenzia multimediale Apcom.

Zaia

«Ci lascia un giornalista con la G maiuscola. Parlo di Giulio Giustiniani, quarant'anni di lavoro alle spalle, durante i quali ha ricoperto ruoli importanti - lo ha scritto il governatore Luca Zaia in un messaggio alla famiglia - Nel corso della sua carriera giornalistica si era concentrato, in particolare, su temi politici e culturali che non ha mai abbandonato, approfondendoli negli anni a seguire. Buon viaggio, Giulio».