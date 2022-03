Gli trovano Mdma, Cocaina, Marjiauana e hashish: arrestato 52 anni

Cocaina, Mdma, marijuana e hashish, gli hanno alla fine dei controlli, rilevato. Un uomo di 52 anni è stato infatti fermato nella notte tra sabato e domenica scorsi, in zona Guizza. Una pattuglia stava da un po' tenendo d'occhio l'automobile dell'uomo che alla vista della volante ha girato frettolosamente in direzione Ponte Quattro Martiri.

Stupefacenti

Gli operatori, insospettitisi da tale manovra, decidevano di fermare il veicolo e procedere ad un controllo approfondito. Alla richiesta di esibire un documento di riconoscimento al conducente, gli agenti hanno però avvertito un forte odore acre provenire dall’abitacolo. Hanno così proceduto ad una accurata perquisizione. All'uomo, padovano, sono state ritrovate alcune dosi di cocaina, circa 2,30 grammi. Era contenuta in un sacchetto nero, occultato all’interno dei pantaloni. Successivamente sono stati rinvenuti altri involucri contenenti marijuana e hashish, rispettivamente di 5,40 grammi e 3,23 grammi.

MDMA

Gli agenti decidono così di perquisizione anche l'abitazione del 52enne. I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato nella camera da letto dell'uomo diversi contenitori in vetro. All'interno 180 grammi di marijuana e 17 grammi di hashish. Inoltre è stato rinvenuto del MDMA. Accompagnato in Questura e risultato gravato da precedenti specifici di Polizia in materia di stupefacenti. Il 52enne e? stato quindi arrestato e, a seguito di rito direttissimo, il Gip ha disposto l’obbligo di firma.