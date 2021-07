Operazione Pakarta, Franceschi (Grafica Veneta): "Noi non sapevamo nulla"

Dopo l'operazione condotta questa mattina dai carabinieri, iniziata un anno fa, il coinvolgimento dei due dirigenti della Grafica Veneta viene difeso dal loro presidente Fabio Franceschi attraverso una nota che pubblichiamo integralmente

"Grafica Veneta, ha preso atto con rammarico e sorpresa delle notizie uscite oggi sulle agenzie di stampa in ordine al suo coinvolgimento nella inchiesta denominata Pakarta. Si ritiene di evidenziare che la società che gestiva l’appalto è interessata di altri analoghi appalti non solo in Veneto ma anche in altre Regioni del Nord Italia, infatti le prestazioni di Bm in favore di Grafica Veneta rappresentano una modestissima parte del totale dell' attivita' svolta proprio nel settore grafico, da questa società. Grafica Veneta era del tutto all’oscuro, di quanto sembrerebbe emergere dalla inchiesta, e del resto l’oggetto della contestazione ai suoi funzionari riguarda solo ed esclusivamente un asserito ostacolo all’indagine. Ostacolo che non è mai stato posto dalla società Grafica Veneta che intende invece collaborare con le forze dell’ordine e la magistratura per il ripristino della legalità in primis e quindi della verità. Si ritiene opportuno ribadire che Grafica Veneta ha sempre onorato con puntualità agli accordi economici con tutti i propri fornitori e così anche con gli appaltatori mettendoli in grado a loro volta di onorare gli impegni che questi hanno con le loro maestranze, e di questo ne ha sempre fatto un vanto. Come Presidente di Grafica Veneta esprimo la solidarietà ai collaboratori citati in questa vicenda e ne sottolineo la piena stima e il completo supporto".