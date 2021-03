Grafica Veneta in lutto: è mancato Liviero Franceschi

Grafica Veneta perde uno dei suoi pilastri. Nella notte, a causa di una malattia che non perdona, è morto Liviero Franceschi. Aveva 69 anni e da sempre, fin dai tempi in cui lo stabilimento si trovava a Loreggia ha lavorato a fianco della Famiglia Franceschi, prima con i fondatori Rino e Sergio e tuttora con Fabio presidente della tipografia di Trebaseleghe.

Il ricordo

«Definito un’eminenza grigia - scrivono dall'azienda - era anche la mente storica del gruppo. Dal sistema linotype fino alle moderne tecniche digitali Liviero ha sperimentato tutta l’evoluzione dell’editoria. Testimone attento delle dinamiche del mercato, riferimento per le case editrici che hanno accompagnato lo sviluppo dell’ azienda, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo per la moglie Giovanna i figli Filippo e Silvia e nipoti, ma anche in tutti coloro che l’ hanno conosciuto apprezzandone le doti professionali e umane».