Grandine nell'alta padovana

Non certo come in altre province, ma anche nel padovano è caduta grandine e ci sono state forti raffiche di vento. In particolare, nei comuni di Massanzago, Loreggia e Borgoricco e nelle frazioni attorno è caduta grandine senza però procurare alcun tipo di disagio. Lo stesso fenomeno, più intenso però, a Cittadella e San Martino di Lupari. I chicchi caduti infatti erano di dimensioni significative.

Coldiretti

Immediatamente da Coldiretti Padova hanno fatto notare come le condizioni meteo stiano creando problemi sempre più rilevanti. La pioggia scarseggia, abbondano invece i chicchi di ghiaccio che compromettono le coltivazioni primaverili già provate dalla siccità: «Continua a mancare invece - aggiungono da Coldiretti Padova - la pioggia, ormai indispensabile. Finora la quantità d’acqua caduta è insufficiente per superare la situazione di grave siccità dopo quattro mesi a secco. La pioggia però, ricorda Coldiretti, per essere di sollievo deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente, provocano danni poiché i terreni non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti».