Picchia l'anziano padre, poi aggredisce sanitari e carabinieri: arrestato quarantacinquenne

Ha perso letteralmente la testa. Prima ha aggredito l'anziano padre, poi ha preso a calci e pugni il personale medico del Suem 118 e i carabinieri. Ieri sera, 21 luglio 2022 a mettersi nei guai è stato un uomo di 45 anni di Grantorto. Per futili motivi sui quali stanno ora indagando i militari dell'Arma, l'esagitato ha cominciato a litigare con il padre. Dalle parole si è passati alle vie di fatto e il pensionato è stato picchiato a sangue. Le urla provenienti dall'abitazione sono state udite da alcuni vicini che hanno chiesto l'intervento dei soccorritori. Quando i sanitari sono entrati in casa per soccorrere l'ottantaduenne, il figlio ha cominciato a picchiarli senza alcun motivo. Anche all'arrivo dei carabinieri della stazione di San Martino di Lupari il copione si è ripetuto. Il quarantacinquenne, non senza fatica, è stato reso inoffensivo e trasportato in ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria di Cittadella in stato d'arresto. Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per i reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nella doppia colluttazione sia un medico che un militare sono rimasti contusi, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.