Grave incidente in strada Battaglia, motociclista finisce in prognosi riservata

Brutto incidente stradale nella mattinata di oggi a Maserà. Erano circa le 9 quando all'incrocio tra via Bolzani e la strada Battaglia, per cause ancora al vaglio della polizia locale si sono scontrati una Ducati Panigale e un furgone Peugeto Bipper. Feriti entrambi gli autisti del mezzo, ma non in pericolo di vita. Il motociclista è stato trasportato all'ospedale di Padova in prognosi riservata. Ricoverato invece in media gravità il conducente del furgone. Ad entrambi i protagonisti sono stati effettuati accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari del Suem 118, la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno aiutato il conducente del furgone ad uscire dall'abitacolo. La viabilità ha subito forti rallentamenti e la situazione è tornata alla normalità un paio di ore dopo l'incidente