Graziano Tasinato nuovo comandante della Polizia locale Pratiarcati

La Polizia locale dell’Unione Pratiarcati ha un nuovo comandante: dopo cinque mesi di “vacatio”, Graziano Tasinato è stato nominato alla guida del corpo dei vigili dell’unione tra Albignasego, Casalserugo e Maserà.Graziano Tasinato, 59 anni, proviene dall’Unione dei Comuni del Conselvano, nella quale ricopre l’incarico di responsabile della Polizia locale e Protezione civile, mentre per il Comune di Cartura riveste il ruolo di responsabile del settore Servizi alla persona e di vicesegretario comunale: incarico che manterrà temporaneamente fino alla sua sostituzione.

Pratiarcati

«Finalmente - commenta il sindaco di Maserà, Gabriele Volponi, presidente di turno dell’unione Pratiarcati - abbiamo un comandante. La burocrazia non ci ha certamente favoriti: solo per gli adempimenti burocratici, nominare la commissione, svolgere la selezione e ben 50 giorni per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sono trascorsi cinque mesi. Mi auguro che il Governo abbrevi queste tempistiche, in quanto, come nel nostro caso, un territorio vasto, comprendente oltre 40 mila abitanti, non può rimanere così a lungo privo di un comandante. Ringrazio per questo il vicecomandante Claudio Baldan, che ha svolo il proprio ruolo di facente funzione con grande professionalità; e i nostri agenti, che hanno continuato a lavorare con il medesimo impegno». Negli ultimi sette anni, dopo il pensionamento nel 2015 del comandante Gianni Lorenzini, in carica per trent'anni, al comando della polizia locale si sono susseguiti cinque comandanti.«Nel dare il benvenuto al nuovo comandante» aggiunge il sindaco di Casalserugo, Matteo Cecchinato «mi auguro che possa rimanere a lungo e voglia investire idee e energie nel nostro territorio, per migliorare sempre più il servizio. Il continuo turn over degli ultimi anni ha destabilizzato le amministrazioni e il personale». Il comandante Tasinato prenderà ufficialmente servizio a partire dal 23 maggio. «Auguri quindi di buon lavoro al nuovo comandante » conclude il sindaco di Albignasego, Filippo Giacinti, «consapevoli che saprà gestire al meglio il servizio nel nostro territorio, grazie alla lunga esperienza di comando maturata e il suo ruolo di responsabilità all’interno del Comune di Cartura, che gli consente di conoscere perfettamente il funzionamento della macchina amministrativa». Il nuovo comandante ha incontrato oggi gli agenti della locale. «Metterò la mia esperienza a servizio della popolazione dei tre Comuni» commenta Tasinato. «Ritengo che la funzione della Polizia locale sia quella di aiutare e proteggere la cittadinanza».