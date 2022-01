Fa lavorare la barista senza Green pass, titolare e dipendente multati

Ha chiuso un occhio sul fatto che la sua barista non avesse il Green pass e l’ha fatta lavorare comunque. Poi sono arrivati i carabinieri per un controllo ed ecco la multa.

Green pass

Mercoledì 12 gennaio i carabinieri stavano effettuando dei controlli per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Entrati in un bar di Agna hanno chiesto di vedere i Green pass di dipendenti e clienti: la barista, 36 anni, non lo aveva. Lei e il titolare di 42 anni, consapevole del fatto che la donna non aveva la certificazione verde, sono stati multati.