Non ha il Green pass e non lo chiede ai clienti: titolare di un ristorante multato

Non solo non controllava il Green pass ai clienti. Non lo aveva nemmeno lui, titolare del ristorante. E dopo un controllo dei carabinieri ha preso la multa.

Il fatto

Venerdì 21 gennaio i carabinieri della stazione di Piove di Sacco erano a Brugine per controllare il rispetto delle norme anti-Covid. Entrati in un ristorante del posto hanno chiesto di vedere il Green pass di clienti e lavoratori. Così hanno scoperto che il titolare, un 59enne di Brugine, non chiedeva la certificazione verde a nessuno e non l’aveva nemmeno lui. È stato multato e ha ricevuto una sanzione anche un 76enne che stava bevendo qualcosa all’interno senza avere il Green pass.