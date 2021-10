Green Pass, Etra: «Possibili disservizi nella raccolta rifiuti»

«In seguito all’introduzione del Green Pass obbligatorio, potrebbero verificarsi disservizi nella raccolta differenziata dei rifiuti»: a preavvisare gli utenti ci pensa Etra, che "gioca d'anticipo" prevedendo possibili problematiche nel servizio già da oggi, venerdì 15 ottobre.

Etra

Aggiunge l'azienda: «Etra lancia questo avviso ai suoi utenti, anche se non è possibile al momento sapere se e quanti lavoratori non si presenteranno con il certificato verde e quanti invece faranno ricorso al tampone. Grandi gli sforzi fatti dall’azienda insieme coi rappresentanti dei lavoratori, per andare incontro alle esigenze del personale. Rimane comunque un’incertezza sulla piena erogazione del servizio di raccolta, anche se Etra si adopererà al massimo per limitare eventuali carenze di organico e, auspicando di incontrare la collaborazione dei cittadini, darà precedenza ai servizi essenziali su tutto il territorio»