Lavora in nero e senza Green pass, in più percepisce il reddito di cittadinanza: denunciato

Non solo lavorava senza Green pass. Ma lavorava anche in nero in un bar del centro di Padova. Lo hanno scoperto i finanzieri durante un controllo.

Il fatto

Giovedì 20 gennaio i militari della guardia di finanza hanno effettuato una serie di controlli per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. In un bar del centro di Padova hanno controllato i Green pass e un dipendente non lo aveva perciò è scattata la multa per lui e per il suo datore di lavoro. Ma non è finita qui. I finanzieri hanno fatto anche delle verifiche sulla sua posizione lavorativa e, sorpresa, da un mese l’uomo lavorava in nero. Non solo, dal marzo dello scorso anno percepiva anche il reddito di cittadinanza: all’epoca era disoccupato ma quando ha trovato lavoro al bar non ha avvisato le autorità della modifica della situazione, continuando a percepire il reddito. Per questo è stato denunciato.