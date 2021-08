Vuole consumare all'interno del bar senza Green pass: il titolare chiede aiuto alla polizia

Voleva consumare all’interno del locale senza Green pass. E quando l’esercente ha spiegato che era contro le regole, l’uomo ha dato di matto tanto che è dovuta intervenire la polizia.

Il fatto

Nel pomeriggio di mercoledì 11 agosto un 46enne tunisino, pluripregiudicato per reati di spaccio e contro il patrimonio, voleva bere qualcosa ad un bar della zona stazione. Ma non voleva sedere fuori, preferiva l’interno. Il barista ha chiesto di vedere il Green pass, come impone la normativa dal 6 agosto, ma l’uomo non lo aveva e insisteva per poter stare comunque dentro. Il barista ha chiamato la polizia in aiuto e l’uomo se ne è andato. Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo: con sé aveva un coltello da cucina la cui lama era lunga 8,5 centimetri. È stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e ha ricevuto un ordine di espulsione. Ora si trova al Centro rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia).