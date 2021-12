È successo a Bovolenta: i militari dell'Arma sono entrati nella trattoria e hanno scoperto che il barista era privo di Green Pass. L'uomo è stato dunque multato, e con lui anche il titolare, colpevole di non avere effettuato i controlli previsti sul personale dipendente.

Barista al lavoro in trattoria senza Green Pass: scatta la multa per lui e per il titolare