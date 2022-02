Sprovvisto di Green pass, non rinuncia alla colazione al bar: titolare multato

Non ha resistito a un pasticcino dolce. E nonostante fosse sprovvisto di Green pass è comunque entrato nella pasticceria per consumare, senza per altro che il titolare lo controllasse.

Il Green pass

La mattina di lunedì 28 febbraio i carabinieri della stazione di Legnaro hanno fatto un giro di controllo in paese, per verificare che fossero rispettate le norme anti-Covid. Entrati in un bar pasticceria, hanno chiesto di vedere i Green pass. C’è stato un momento di imbarazzo per un 68enne di Piove di Sacco: non aveva la certificazione verde. Ma non aveva rinunciato alla colazione. Il titolare non aveva controllato e per questo è stato multato.