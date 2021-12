Mostra il Super Green pass del fratello al ristorante: denunciato per sostituzione di persona

Ha usato il Green pass rafforzato del fratello per poter mangiare all’interno del ristorante. Il destino ha voluto che entrasse la polizia per uno dei controlli a campione di questo periodo.

Il Green pass “in prestito”

Nella mattinata di martedì 14 dicembre i poliziotti hanno fatto una serie di controlli negli esercizi pubblici per verificare il corretto utilizzo del Green pass. Sono entrati in un ristorante di via Vigonovese e hanno scoperto un 33enne moldavo con un Green pass rafforzato non suo. L’uomo, che sedeva al tavolo con un’altra persona, ha confessato di aver preso in prestito il certificato del fratello per potersi sedere all’interno: il ristoratore, che non è tenuto a controllare i documenti, ha visto che l’app di verifica dava il via libera e lo ha fatto sedere. Il 33enne è stato multato e denunciato per sostituzione di persona.