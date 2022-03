Guardia giurata pizzicata con la droga durante un controllo: 27enne arrestato

Probabilmente pensavano a una serata di grande baldoria. E invece la polizia locale di Piovene Rocchette (Vicenza) ha sconvolto i loro piani. Un padovano è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.

L'arresto

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 marzo una pattuglia della polizia locale ha verificato l'ingresso a Piovene di un'auto intestata ad un soggetto residente a Padova, riferisce VicenzaToday. Il veicolo è stato intercettato in via Gorizia intorno alle 2.20. A bordo due persone. Il conducente si è subito qualificato come guardia particolare giurata di Padova, mentre il passeggero trasportato, alla richiesta degli agenti di un controllo nel veicolo si è dato alla fuga scavalcando con grande agilità una recinzione privata di oltre due metri, per poi dileguarsi. La perquisizione ha permesso agli agenti di rinvenire un involucro contenente 49 grammi di cocaina. Il conducente del mezzo, un 27enne del padovano, è stato pertanto arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso con l'altra persona, già identificata. Trattandosi di una guardia giurata in servizio nel Padovano, gli agenti hanno posto sotto sequestro cautelativo la pistola di servizio.