Guidano dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo: denunciati dai carabinieri

Non si sfugge all’etilometro. I carabinieri di Legnaro hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza.

I fatti

Nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 settembre i carabinieri hanno fermato in via Vittorio Emanuele a Saonara un 22enne di Campolongo Maggiore (Venezia) con un tasso alcoleico di 0,85 g/l. Invece in via Romea è stato fermato un 43enne romeno con un tasso di 2,24 g/l di alcol nel sangue.