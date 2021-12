Guida con una patente scaduta da 10 anni, senza assicurazione e revisione: «Non ho i soldi per mantenere l'auto»

Guida con una patente scaduta da dieci anni e senza assicurazione e revisione. Finisce nei guai una donna di 60 anni residente a Trebaseleghe. Durante un controllo eseguito da parte degli agenti della polizia locale a Massanzago, la donna non ha esibito la patente nella speranza che tutto si esaurisse con una multa. Gli agenti, invece, prima le hanno applicato la sanzione amministrativa prevista per chi guida senza patente al seguito e poi hanno avviato gli accertamenti sulla regolarità del documento tramite i tablet in loro dotazione. Dalle verifiche sulla patente è emerso come fosse scaduta nel 2011, quindi da ben 10 anni, e mai più rinnovata. Inoltre il veicolo di cui era alla guida è risultato sprovvisto dell'obbligatoria assicurazione Rca e con la revisione scaduta. In conclusione: la donna non aveva nessuno dei documenti necessari per circolare in regola. La protagonista dell’episodio ha tentato di giustificare il suo comportamento sostenendo di guidare raramente e di non avere i soldi necessari per rinnovare i documenti scaduti. L'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo e la patente di guida verrà ritirata non appena la donna provvederà a consegnarla nelle mani degli agenti.