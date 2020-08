Guidava ubriaco nel centro del paese terrorizzando i passanti: denunciato un 54enne

Guidava a tutta velocità e sbandava in modo evidente: raggiunto dai carabinieri di Camposampiero è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Il fatto

Nella serata di sabato 29 agosto un cittadino ha chiamato i carabinieri avvertendo che sulle strade di San Giorgio delle Pertiche c’era un uomo che guidava palesemente ubriaco. Una volta fermata l’auto, il 54enne del posto è risultato davvero alticcio con 2,02 g/l di alcol nel sangue. Gli è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.