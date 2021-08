Fermato nella notte, risulta positivo all'alcol test: 62enne denunciato

La sua guida “sprint” ha spinto i carabinieri a fermare l’auto per verificare che tutto fosse in regola. E hanno trovato il conducente non proprio lucido.

Il fatto

Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 agosto i carabinieri della stazione di Legnaro si trovavano in strada per dei controlli. In via Vigonovese a Saonara hanno fermato un 62enne padovano e lo hanno sottoposto all’alcol test. Sorpresa: aveva un tasso pari a 0,98 g/l. L’uomo è stato denunciato per guida sotto l’influenza di alcol.