Alzano il gomito prima di mettersi alla guida, vengono pizzicati ubriachi dai carabinieri

Un automobilista e un centauro sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Il primo è andato a sbattere contro tre auto parcheggiate, il secondo è stato sorpreso durante un controllo

L’alcol test è stato impietoso per due persone, un automobilista e un centauro. Le cifre non mentono ed entrambi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Le denunce

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 luglio i carabinieri hanno denunciato un 26enne di Piove di Sacco che in via Montagnon ha perso il controllo dell’auto finendo contro altri tre veicoli parcheggiati. Durante gli accertamenti è risultato avere 2,14g/l di alcol nel sangue. Stessa denuncia per un 36enne di Brugine fermato per un controllo mentre percorreva in moto via Romea a Legnaro: aveva un tasso di 1,47 g/l di alcol nel sangue.