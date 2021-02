Causa un incidente, l'etilometro lo incastra: aveva bevuto prima di mettersi alla guida

Lo schianto, l’incidente, il test. Si è messo alla guida dopo aver bevuto troppo e ha causato un incidente stradale.

Gli accertamenti

Il fatto in questione risale a lunedì 8 febbraio: un 21enne originario della Moldavia e residente a Fossò (Venezia) stava guidando su via Roma a Piove di Sacco quando ha perso il controllo dell’auto. I carabinieri della locale compagnia hanno effettuato i rilievi di rito e poi hanno sottoposto ad accertamenti il giovane. Si doveva chiarire se il 21enne fosse sotto l’effetto di alcol o droghe quando ha causato l’incidente. Gli esami hanno dimostrato che aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 1,8 g/l quindi è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.