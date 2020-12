Ubriaco alla guida, viene coinvolto in un incidente e rifiuta di fare l'alcoltest: denunciato

Ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere e provocando un incidente. Il motivo? Ha bevuto qualche bicchiere di troppo e ora è stato denunciato.

Il fatto

Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 dicembre un 19enne di Saonara era alla guida di una Citroen C3 nei pressi di piazza 4 Novembre a Sant’Angelo di Piove di Sacco. Qui è stato coinvolto in un incidente stradale dal quale nessuno è rimasto ferito. I carabinieri di Piove di Sacco, nei rilievi consueti, hanno chiesto al ragazzo, che evidentemente non era in piena forma, di sottoporsi al test del palloncino ma lui si è categoricamente rifiutato. Così è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.