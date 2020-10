Sorpreso con un permesso di guida falso e alticcio: nei guai un 33enne

Non bastava guidare con un documento falso, aveva anche bevuto troppo. I carabinieri di Legnaro hanno fermato e denunciato un 33enne per falsità materiale commessa da privato.

Il fatto

Nella serata di lunedì 19 ottobre, i carabinieri hanno fermato una Bmw su via Vittorio Emanuele a Saonara. Hanno proceduto con il controllo e hanno chiesto al conducente di 33 anni, nato in Albania e residente a Maserà, di mostrare i documenti. L’uomo ha consegnato un permesso internazionale di guida emesso dalle autorità albanesi. Ma qualcosa non andava. Quel pezzo di carta in realtà non aveva alcun valore: era un falso. Per farla completa, l’alcoltest ha rilevato un tasso di 0,51 g/l di alcol nel sangue ed è scattata anche la multa.