Alla guida senza patente, si rifiuta di fare l’alcol test: denunciato e multato un 45enne

Fermato dai carabinieri di Piove di Sacco, non ha voluto sottoporsi all’accertamento alcolimetrico e in più i controlli hanno confermato che l’uomo non aveva mai conseguito la patente

Non aveva mai conseguito la patente, ma questo non l’ha certo dissuaso nel voler guidare il suo Piaggio Typhoon. Fermato dai carabinieri in evidente stato di alterazione psicofisica ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Denunciato e multato.

I controlli

Fermato dai carabinieri di Piove di Sacco, lungo la stradale in via Borgo Botteghe i controlli non hanno lasciato dubbi: l’uomo alla guida, S. H., nato in Marocco nel 1976, residente ad Agna, non aveva mai ottenuto la patente. Non solo, durante l’accertamento si è anche rifiutato di sottoporsi all’alcol test. I militari hanno quindi notificato la denuncia e la sanzione per guida senza patente.