Sorpreso a guidare un'auto rubata e per di più senza patente: scatta la denuncia

Non solo guidava senza patente. Ma guidava un’auto rubata nel Trevigiano. Un 24enne è stato denunciato per ricettazione e guida senza patente.

Il fatto

Nella notte tra lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio i carabinieri della sezione Radiomobile di Padova hanno fermato un giovane a bordo di una Fiat Punto in via Longhin. Il conducente era un 24enne di Padova, pregiudicato, e quando i carabinieri gli hanno chiesto di mostrare la patente ha avuto un attimo di esitazione. Non solo non l’aveva ma non l’aveva mai presa. Non è finita qui perché il veicolo che guidava risultava rubato lo scorso 24 gennaio a Casier (Treviso) ad un 59enne del posto. Per questo il giovane è stato denunciato per ricettazione e guida senza patente.