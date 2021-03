Fuga e gincana a bordo di una macchina non assicurata: l'autista aveva la patente sospesa

Senza assicurazione e con la patente scaduta, dopo aver visto il posto di blocco, ha tentato una pericolosa fuga fino a quando gli agenti delle polizia locale dei Pratiarcati non sono riusciti a fermarlo. Ha seminato il panico lungo le strade del centro di Casalserugo, con punte di velocità ben oltre i 100 chilometri orari, di pomeriggio verso le 15, un uomo che martedì era a bordo di una Ford Fiesta.

Non assicurato

L'autore della fuga si è rivelato essere un 53enne residente nella Bassa Padovana. Quando gli agenti l'hanno identificato, dopo circa 3 chilometri, è emerso come la sua patente di guida fosse sospesa. Per altro era al volante di un'utilitaria non sua e mai assicurata negli ultimi tre anni. Il 55enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria per guida senza patente: una prima volta era già stato scoperto al volante senza e se l'era cavata con una maxi sanzione da 5mila euro. Con la recidiva il reato da amministrativo è diventato penale. Per pura fatalità l'inseguimento non ha provocato incidenti stradali. Fondamentale è stato l'operato degli agenti che hanno seguito a debita distanza il conducente della Fiesta proprio per evitare che tra una gincana e l'altra potesse creare situazioni di pericolo agli altri automobilisti. Terminati tutti gli accertamenti del caso gli agenti hanno sequestrato l'utilitaria per la confisca.