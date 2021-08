Guida senza patente, causa un incidente e non presta soccorso: 21enne nei guai

Non avendo la patente si è agitato quando ha visto il posto di blocco. Per evitarlo ha causato un incidente, abbandonato l’auto e ne ha denunciato il furto in serata. Un reato dietro l’altro, insomma.

Il fatto

Martedì 10 agosto i carabinieri hanno chiuso le indagini sul caso di un 21enne di Paese (Treviso), noto alle forze di polizia. È stato denunciato per simulazione di reato, omissione di soccorso e guida senza patente. Tutto è accaduto lo scorso 14 luglio. Intorno alle 14.30 il giovane passava per Campodarsego alla guida di una Lancia Y. Ad un certo punto si è accorto che i carabinieri si trovavano sulla strada per dei controlli e non avendo mai conseguito la patente si è agitato non poco. Per evitare il posto di blocco ha causato un incidente con un’altra vettura, guidata da una 64enne di Campodarsego. Il 21enne non si è fermato a soccorrere la donna (portata all’ospedale di Camposampiero dove le sono state riscontrate diverse fratture con prognosi superiore ai 40 giorni) ma è scappato via, abbandonando l’auto poco distante. E poi ecco l’idea: quella sera ha denunciato alla centrale dei carabinieri di Montebelluna (Treviso) il furto dell’auto, pensando che in questo modo l’incidente non sarebbe stato considerato colpa sua. Ma la verità è venuta a galla e i militari hanno scoperto le sue menzogne.