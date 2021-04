Si mette al volante ubriaco e rifiuta di sottoporsi all'alcol test: 40enne denunciato

Era chiaramente ubriaco e non ha voluto sottoporsi all’alcol test: è inevitabilmente scattata la denuncia.

Il fatto

Nella serata di lunedì 26 aprile i carabinieri stavano facendo un controllo stradale a Ponte San Nicolò. Ad un certo punto, su via Marconi, hanno fermato un’auto guidata da un 40enne moldavo residente nel comune. L’uomo aveva bevuto decisamente troppo per mettersi al volante ma quando i carabinieri gli hanno chiesto di sottoporsi al test dell’etilometro, ha rifiutato, confuso. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.