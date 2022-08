Al Parco dei Salici "Guizza Legge"

Tornano gli appuntamenti di UniAmo Guizza il progetto che ha l’obiettivo di valorizzare e rigenerare gli spazi all’aperto; sviluppare le relazioni sociali e di comunità; curare il benessere dei cittadini. Un progetto che vuole essere motore di relazione tra giovani, cittadini e Università.

Parco dei Salici

Fino a metà settembre al Parco dei Salici in programma diverse attività culturali, tese ad avvicinare generazioni diverse sviluppare relazioni intergenerazionali attraverso la conoscenza e scambio delle capacità e potenzialità che contraddistinguono ciascuno di essi. Da sabato 27 agosto alle ore 18.00 prende il via Guizza Legge, tre incontri con l'autore, a cura di Quarto Tempo e Libreria Mondadori. Il beat e la Padova degli anni 60 raccontata nelle pagine del libro Beat room. Memorie da una cheba di Mario Benincà (Ed. Overview). Le memorie raccolte in queste pagine ripercorrono il periodo in cui l'autore aveva organizzato la propria cheba, ricordandone frequentazioni ed episodi curiosi. Depositare sulla carta i ricordi diventa una dichiarazione dell'indicibile, una psicoterapia liberatoria che passa attraverso suoni e avvenimenti coagulati in una famosa stanza del centro di Padova. Rivivono così momenti fantastici di una nostra storia recente, per chi c'era e l'ha vissuta ma anche per chi ne ha solo sentito parlare. Ad accompagnare la presentazione ci saranno Julian Adda (overview editore) e intermezzi sonori di Stefano Santangelo (chitarra acustica).

Associazioni

Le attività rientrano nel programma UniAmo Guizza a cura di Quarto Termpo APS e realizzate grazie al contributo del Comune di Padova – Consulta 4B all’interno del bando Vivi il Quartiere 2022. Una fitta rete di realità associative del Quartiere è stata coinvolta nel progetto: Sestante, Circolo Nadir, Udu, Phlomo, Uncensored Runners e Dance for fun.