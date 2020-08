Fermato per un controllo, aveva un involucro di hashish: sanzionato un 28enne

Era nervoso e il suo comportamento non è sfuggito alla polizia. Un giovane è stato trovato con dell’hashish ed è stato sanzionato.

Il controllo

Nella serata di domenica 30 agosto, durante un controllo, una pattuglia della sezione Volanti ha fermato un 28enne residente in provincia di Padova su via Montinari. In tasca aveva un involucro con poco più di 2 grammi di hashish ed è stato sanzionato.