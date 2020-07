Cronaca Mortise / Via Plebiscito 1866

Oltre mezzo etto di hashish nascosto in un campo: lo trova il cane antidroga Tarol

La pattuglia dei cinofili della polizia era in via del Plebiscito quando Tarol ha fiutato qualcosa in un campo. In mezzo all'erba ha trovato più di mezzo etto di hashish, ben nascosta. La droga è stata sequestrata