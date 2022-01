Nasconde tre chili di hashish sotto il sedile dell'auto: 20enne arrestato

Trasportava 3 chili di hashish nascosti sotto al sedile. Il ragazzo è stato perquisito dagli agenti della Squadra mobile e arrestato.

L’arresto

Domenica 2 gennaio un 20enne ucraino stava guidando a forte velocità in direzione di Albignasego. I poliziotti lo hanno fermato per un controllo, visti i numerosi precedenti in materia di droga, e sotto il sedile anteriore hanno scoperto tre panetti di hashish, per un peso di tre chili. A casa, gli agenti hanno trovato altri tre grammi di droga e un bilancino di precisione. Il 20enne è stato arrestato e condotto in carcere.