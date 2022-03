L'unità cinofila della polizia locale trova panetti di hashish "Nesquik" purissimo

Quattro panetti di hashish targati “Nesquik”, cioè di grande qualità. Sono stati trovati dall’unità cinofila della polizia locale nella zona a nord della stazione di Padova.

La droga

Un ritrovamento particolare quello della polizia locale padovana. In via Annibale da Bassano l’unità cinofila con il cane Daryl ha trovato quattro panetti di hashish per un totale di oltre tre etti e mezzo. Ogni panetto recava il logo “Nesquik” che viene utilizzato sul mercato dello spaccio per indicare il grado di purezza e di qualità della sostanza che si presente fine e sottile, caratteristiche che la rendono più ricercata e di conseguenza più costosa. Vista la quantità non indifferente sono stati predisposti servizi costanti di monitoraggio della zona perché prima o poi qualcuno andrà sul luogo del ritrovamento per prendere ciò che aveva lasciato.

I commenti

«La lotta allo spaccio è stata e resta una assoluta priorità – ha detto il sindaco Sergio Giordani – Lo è per tutte le forze dell’ordine, che ringrazio, ma anche per questa amministrazione che con i nostri agenti di poliza locale lavora incessantemente per sequestrare agli spacciatori la droga e per perseguirli. Sequestrare sostanze stupefacenti è la cosa che questi criminali temono di più, perché cagiona loro un grosso danno economico. La scelta da me compiuta 5 anni fa, ovvero quella di attivare ben nuove 4 unità cinofile specializzate antidroga, si è rivelata strategica. Basti pensare che rispetto a 7 anni fa i sequestri sono progressivamente aumentati fino a moltiplicare per 100 volte la droga tolta ai pusher in un anno e sequestrata. Continueremo così in tutti i quartieri, anche grazie alle preziose segnalazioni dei cittadini che sono fondamentali. Ricordo inoltre che abbiamo già finanziato e stiamo avviando una diffusa opera di nuova illuminazione in tanti quartieri e che nel corso di questi anni abbiamo triplicato le telecamere di videosorveglianza. Questi sforzi hanno prodotto risultati ma l’impegno su questo fronte continuerà a crescere ancora». E l’assessore alla Sicurezza Diego Bonavina ha aggiunto: «Il sequestro di droga nascosta in alcune zone è un appuntamento quasi quotidiano per la nostra polizia locale. Il contrasto allo spaccio ed al consumo di stupefacenti per me resta una priorità assoluta, priorità condivisa e perseguita con i vertici della nostra polizia locale. I quasi 4 etti di stupefacente sequestrati dimostrano ancora una volta il livello di impegno che gli operatori mettono in campo ogni giorno, con convinzione e dedizione assoluti; va anche detto che questa dedizione sta modificando le abitudini degli spacciatori locali, che tendono sempre meno ad occultare il loro "prodotto" in aree pubbliche con il fine di limitare le perdite. Per questo motivo stiamo specializzando le nostre unità cinofile antidroga anche nella ricerca di sostanze all'interno di veicoli e addosso alle persone. Ribadisco: verrà utilizzata ogni risorsa disponibile per non dare tregua agli spacciatori».