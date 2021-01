Cerca di scappare lasciando cadere gli involucri di hashish ma la polizia lo blocca

Appena ha visto i poliziotti è scappato a gambe levato, lasciando cadere degli involucri. Ma non è stato abbastanza veloce.

Il fatto

Nella mattinata di domenica 3 gennaio, durante un servizio di controllo specifico per la zona del cavalcavia Borgomagno, i poliziotti hanno notato un gruppo di cittadini stranieri. Uno di questi, vedendoli arrivare, è scappato verso via Calzetta, lasciando cadere degli involucri a terra. Il ragazzo, un 20enne tunisino, è stato bloccato. Gli involucri contenevano 4 grammi e mezzo di hashish per cui il 20enne è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.