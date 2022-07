I bidoni davanti al cancello, la protesta dei condomini

Una leggerezza o un dispetto? E' quello che si chiedono i condomini di Via Michelangelo Buonarroti 237. Nelle ultime settimane infatti hanno contattato Aps per comunicare loro che dopo che passa il camion della nettezza urbana i bidoni vengono lasciati a ridosso del cancello rendendo difficoltosa l'uscita delle auto dal cortile della palazzina. E cosa è successo poi? Che non solo i bidoni sono stati posizionati in quel punto ugualmente, ma sono stati pure spalancati. E questo non è stato gradito da chi lì ci abita e che si domanda, è più approssimazione o forse un dispetto?