"Icon Presidente", l'opera pop da Vo' al Quirinale

«Icon President», si chiama così l’opera d’arte che trae ispirazione dalla visita che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto a Vo’ in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Il quadro è stato donato al Capo dello Stato durante le festività natalizie al Quirinale ed è stato realizzato dalla graphic designer Margherita Fruscoloni Morello dello studio di comunicazione padovano The Skill che si è occupato del rilancio di Vo’ dopo la prima ondata Covid, realizzando il cortometraggio “I bambini di Vo’”.

Mattarella

L’idea di realizzare l’opera nasce dal messaggio di speranza che Mattarella ha consegnato ai bambini e alla comunità di Vo’ in occasione della sua visita per la riapertura delle scuole nel paese simbolo della lotta al Covid 19. «Si tratta di un ritratto artistico industriale - spiegano da The Skill - realizzato mediante tecnologia digitale su un pannello butterfly. Una raffigurazione pop di un uomo che durante i mesi di difficoltà è riuscito a rappresentare un punto di riferimento per gli italiani alle prese con la dura lotta al virus, diventando di conseguenza più popolare. Dalla frase sul taglio di capelli «Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io», estrapolata da un “fuori onda” di un discorso alla Nazione, alle calorose parole rivolte agli studenti delle scuole di Vo’. Questo il volto più apprezzato di chi, prima che “uomo delle istituzioni”, è soprattutto un uomo».