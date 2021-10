Ignoti danno alle fiamme un mezzo agricolo

Il mezzo non era coperto dall’assicurazione. Sono in corso le indagini

I carabinieri della stazione di Conselve sono intervenuti ad Arre, chiamati dal proprietario di un campo. Il signor Valentino Valmucchi, imprenditore agricolo, si è accorto che il trattore che usa abitualmente per lavorare è stato date alle fiamme da ignoti. Questi prima di innescare l’incendio, hanno danneggiato gli pneumatici posteriori del mezzo. Il mezzo non era coperto dall’assicurazione. Sono in corso le indagini.