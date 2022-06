Il 2 luglio partono i saldi: «Diversi dagli altri anni, con meno merce e sconti più ridotti»

Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Ascom Confcommercio Padova e vicepresidente nazionale del comparto moda di Confcommercio, anticipa le novità per i saldi estivi 2022. «Si comincerà sabato 2 luglio – spiega Capitanio – e, una volta tanto, tutte le regioni partiranno lo stesso giorno. Solo la Sicilia anticiperà a venerdì 1° luglio, mentre norme del tutto particolari sono previste per i negozi delle Province Autonome di Trento e Bolzano».

Saldi

«Come vuole la tradizione che resiste nonostante il commercio sia profondamente cambiato nel corso di questi anni – aggiunge il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin - si tratta di un appuntamento importante sia per i consumatori che per i commercianti». Ecco perché saranno saldi diversi: «Diversi – continua Capitanio – perché i negozi hanno meno giacenze. Prima la pandemia e poi la guerra col loro corollario di merce più cara, hanno ridotto gli ordini e, di conseguenza, anche le rimanenze. I costi di gestione sono schizzati alle stelle andandosi ad aggiungere ad una penuria del cotone che oggi, sui mercati internazionali, risulta preziosissimo».

Scaffali

Da qui la scelta di produrre sul consumato da parte delle industrie col risultato che in negozio si registrano oggi scaffali meno forniti rispetto ai saldi del 2021 e, soprattutto, a quelli del 2020 che non pativano gli effetti né del Covid né della guerra in Ucraina. «Meno merce – avvisa Capitanio - corrisponderà anche a saldi con percentuali meno eclatanti, per cui sarà un po’ più difficile trovare già nei primi giorni sconti del 50% e, in prospettiva, ben difficilmente arriveremo a proporre qualcosa in saldo a ridosso della chiusura del periodo che è fissato a fine agosto».