Il Bacchiglione in attesa della piena

Le parole del vice sindaco Andrea Micalizzi fanno intendere che c'è preoccupazione rispetto alle prossime ore per i corsi d'acqua. Osservato speciale il Bacchiglione: «Nelle prossime ore perché l'Arpav ci dice che dalle 16 di questo pomeriggio avremo una nuova perturbazione intensa e quindi dobbiamo prepararci. Consiglio ai cittadini di mettere al riparo cose, animali e persone dai piani interrati o esposti perché sarà un evento importante. Un ulteriore elemento di criticità è dato dal fatto che ha piovuto così intensamente in tutta la Regione e nell'arco pedemontano, il che vuol dire che i fiumi si stanno ingrossando: a Vicenza la piena del Bacchiglione a 6 metri quindi da noi arriverà in serata. Ci prepariamo quindi ad affrontare un'emergenza che continua».