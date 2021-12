Il Csv rinnova il consiglio direttivo

Dopo la fusione del Centro Servizio Volontariato di Padova con il CSV di Rovigo avvenuta l’1 gennaio 2021 è in programma sabato 18 dicembre la seconda assemblea dei soci congiunta e la prima di rinnovo del Consiglio Direttivo. Un momento particolarmente importante per le oltre 500 associazioni socie dell’ente che gestisce il Centro Servizio Volontariato delle due province, un territorio che copre complessivamente 3.963 km quadrati, su cui risiedono 1.173.058 abitanti (dati Istat 2019).

Direttivo

L'attuale Consiglio Direttivo composto da 18 persone, frutto della somma dei Consiglieri dei due Centri, va al rinnovo e come previsto dallo statuto sarà composto da 11 persone, 4 in rappresentanza delle associazioni della provincia di Rovigo e 7 in rappresentanza delle associazioni padovane. Le candidate e i candidati sono 16 di cui 5 donne e rappresentano i principali coordinamenti associativi (Auser, Anteas, Avis, Movi, Consulta del Volontariato) oltre ad altre associazioni attive nel territorio. Il presidente, Emanuele Alecci, lascia la guida del Centro Servizio Volontariato dopo 2 mandati e importanti traguardi raggiunti come il riconoscimento di Padova capitale europea del volontariato 2020 e il lancio della candidatura del volontariato come patrimonio dell'umanità mentre vice-presidente e tesoriere, rispettivamente Massimiliano Antonioli e Lamberto Cavallari, entrambi dal CSV di Rovigo, sono tra i candidati anche per il prossimo triennio. L'elenco dei candidati è il seguente:

PADOVA

Bonanato Silvia (Associazione Telefono Amico)

Corte Maria Luisa (ANTEAS)

Lo Bello Carmelo (Associazione Medici in Strada)

Marcon Luca (AVIS)

Nalin Mario Fausto (AUSER)

Palladin Angelin (Associazione Insieme Per Mano)

Zantedeschi Patrizia (MOVI)

Zelco Flavio (Associazione Consulta del Volontariato)

ROVIGO

Antonioli Massimiliano (AVIS)

Bordin Paolo (Associazione Renzo Barbujani)

Cavallari Lamberto (Croce Verde)

Mantovani Marinella (AUSER)

Martinello Mario (ANTEAS)

Paesante Roberta (FIDAS)

Pipinato Carlo (Associazione Parkinson Rovigo)

Rossi Sergio Davide (Associazione Bandiera Gialla)

L'assemblea sarà anche chiamata ad approvare la programmazione 2022 e il bilancio preventivo che rappresentano due documenti essenziali per definire le linee di azione su cui lavorerà il CSV nei prossimi 12 mesi. L'appuntamento è per sabato 18 dicembre alle ore 9.30 all'Hotel Petrarca di Boara Pisani. Le associazioni della provincia di Padova potranno votare anche nel seggio allestito nella sede del CSV in via Giovanni Gradenigo.