Il glioblastoma porta via Massimo Callegaro, lutto ad Arquà Petrarca

E' morto la domenica di Pasqua a 60 anni. Massimo Callegaro, geometra e appassionato sportivo, un ex amministratore pubblico e fratello dell'attuale sindaco di Arquà Petrarca, Luca. Callegaro si è spento per un glioblastoma scoperto nel novembre 2019, contro cui il sessantenne ha lottato fino alla fine. Callegaro era titolare di uno studio geometra a Monselice. Negli anni '80 era stato assessore ad Arquà nella giunta di Giuseppe Trentin. Una quindicina di anni fa si era avvicinato al ciclismo. La nona edizione della "Da Santo a Santo", in partenza il 30 maggio, verrà dedicata a Massimo Callegaro. Partirà da Torino e toccherà Savona, La Spezia, Firenze (con tappa a Pisa), San Marino, Modena. Si chiuderà come di consueto a Padova sabato 4 giugno. Massimo Callegaro lascia il figlio Edoardo, Cinzia, la nipote Lia, Silvia, oltre al fratello Luca. Giovedì alle 10 si terrà il funerale nella chiesa di Arquà, mentre mercoledì alle 19:30 ci sarà il rosario.