Il parco dell'amicizia cambia volto con live painting

Prosegue il percorso di street art e di rigenerazione urbana della Città di Selvazzano Dentro. Sabato 25 giugno e domenica 26 giugno Zen Multi Artist ha continuato a colorare in “live painting” dando un nuovo volto all’ultimo muro del Parco dell’Amicizia all’ingresso da via Caboto a San Domenico e per questa occasione era presente anche el_stepo che nei decenni ha sperimentato moltissime tecniche artistiche.

Opere

«Sono particolarmente fiera e felice – sottolinea il Sindaco Giovanna Rossi – perché da anni sognavo che anche Selvazzano avesse le sue opere d’arte al posto di grigie mura oggetto di atti vandalici e scritte ingiuriose. Ora dobbiamo averne tutti cura perché è patrimonio di tutti. Un ringraziamento speciale va a Mara Michelotto che mi ha messo in contatto con l’artista Zen Multi Artist che con passione e tanta creatività l’ha trasformato in un meraviglioso murales che richiama la vita del Parco, luogo di incontro di grandi e piccini dove natura, colori e benessere si fondono in questa opera d’arte che riempie di emozioni. Questo weekend è stato bellissimo poter assistere dal vivo alla realizzazione delle nuove opere dell’artista Zen Multi Artist e conoscere el_stepo che ama donare colore ed emozioni con i suoi lavori. Due esperienze di arte condivisa molto apprezzata e gradita. Questo è l’inizio di un percorso che ci vedrà impegnati anche nei prossimi anni nel progetto generale che ci piace definire Selvazzano si colora».

Mura

«Ora le mura sono diventate un “quadro” colorato a cielo aperto – spiega l’Assessore alla Sicurezza e allo Sviluppo Politiche Infrastrutturali dei Parchi Comunali Giacomo Rodighiero – per dare un nuovo volto e valorizzarlo al meglio dando spazio all’arte. E’ stato bellissimo poter vedere nella realizzazione dei muri l’incontro tra i Writer Zen Multi Artist, el_stepo e i Cittadini che gremivano il Parco dell’Amicizia incuriositi, che li hanno accolti con entusiasmo e ammirato la loro arte. Sono state individuate altre aree che potranno diventare opere d’arte anche di altri street artist. E’ solo l’inizio e presto sveleremo i nuovi angoli di città a cui daremo un nuovo volto grazie all’arte e ai colori».