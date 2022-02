«Il suo tampone è risultato positivo», ma le generalità sono di un'altra persona: il caso delle mail "impazzite"

Immaginate come reagireste se, dopo il tampone effettuato, vi arrivasse una mail che attesta la positività ma con i dati anagrafici di un'altra persona: è quanto accaduto venerdì 4 febbraio ad alcuni padovani afferenti all'Usl 6 Euganea.

Mail

A rivelare l'inghippo è "Il Gazzettino", che spiega come l'allarme sia stato lanciato proprio dalle persone (alcune delle quali non avevano addirittura fatto alcun tampone) che hanno ricevuto queste mail e che hanno avvisato l'azienda sanitaria locale convinte che magari potesse trattarsi di un nuovo attacco hacker. Niente di tutto ciò, come ha spiegato l'Usl 6 Euganea sempre al quotidiano locale: «Abbiamo rilevato un problema tecnico nell'invio dei messaggi, a causa del quale sono state inviate alcune e-mail a degli indirizzi di posta elettronica errati. Il nostro personale si è subito attivato per tutte le rettifiche del caso, e ha contattato le persone che hanno ricevuto per sbaglio le comunicazioni spiegando l'accaduto».