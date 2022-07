Siccità: il Tronco Maestro si è alzato di 20 cm

Si è alzato, di poco ma si è alzato, il livello del Tronco Maestro, il tratto del Bacchiglione che entra in città passando per la Specola

Si è alzato, di poco ma si è alzato, il livello del Tronco Maestro, il tratto del Bacchiglione che entra in città passando per la Specola. E' cresciuto di 20 centimetri: E' l'acqua che arriva grazie alle piogge arrivate in montagna.

Il Consorzio di Bonifica del Brenta ha avvisato che le scorte idriche sono in esaurimento. Dal 17 giugno si sta limitando l'irrigazione dei campi ma nonostante questo la situazione non è affatto migliorata. E qualora non venisse concesso di usufruire dell’acqua degli invasi montani, non ci sarebbe abbastanza acqua da utilizzare per il mondo agricolo.

All'assessore Andrea Micalizzi abbiamo anche chiesto in quale stato si trova il sistema idrico locale dando per acquisito il dato che, a livello nazionale, il fenome della dispersione dell'acqua è molto serio. Da questo punto di vista il vice sindaco ha tranquillizzato evidenziando che al contrario di altre città, la dispersione d'acqua è presente ma in maniera contenuta rispetto alla media nazionale.