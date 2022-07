Illecita e sleale concorrenza: denunciati tre soci del Naviglio

Una denuncia per illecita e sleale concorrenza, con tanto di audio e messaggi whatsapp depositata in Procura insieme alle testimonianze dei gruppi musicali che confermerebbero quanto aveva dichiarato Federico Chicco Contin circa una decina di giorni fa. Per i suoi legali sono le prove da cui far partire le indagini.

Denuncia

Contin ha quindi denunciato tre soci dell'associazione Naviglio per concorrenza sleale e illecita. Come è scritto nella documentazione consegnata dai suoi legali alla Procura, associati del Naviglio avrebbero minacciato almeno due band che avrebbero dovuto esibirsi al Live Orange Park di Montegrotto: «Se suonate a Montegrotto non suonerete più non solo al Naviglio ma pure nei nostri locali».