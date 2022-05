Pomodoro e fagioli contro i muri del municipio, denunciato un 51enne

Aveva lanciato pomodori e fagioli contro la porta del municipio: i carabinieri hanno trovato il 51enne responsabile.

Il fatto

Conserva di pomodoro e fagioli in confezioni di vetro. Una strana ricetta. È quanto un 51enne del posto ha usato per imbrattare i muri esterni e la porta del municipio di Cartura in piazza De Gasperi. La scoperta è stata fatta sabato 21 maggio dai primi dipendenti arrivati in Comune. Un gesto che non si spiega. I carabinieri di Conselve hanno avviato subito le indagini e sono riusciti a risalire al responsabile. «Non voglio cercare significati o moniti di nessun tipo, resta il fatto che questo è un atto di pura inciviltà» ha scritto il sindaco Serenella Negrisolo sui social denunciando l'accaduto.