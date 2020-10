Imbrattato con simboli nazisti il mural dei diritti

La scritta "we can't breathe" che campeggia all'inizio di Corso Milano è stata imbrattata. Il murales simbolo della lotta al razzismo imbrattato con simboli e scritte che richiamano al nazismo e al Terzo Reich svela come nel 2020 non solo sia ancora presente nella nostra società un pericoloso sentimento razzista, ma peggio ci costringe a constatare come ci siano ancora, presumibilmente giovani quindi ancora più preoccupante, persone nostalgiche di simboli che richiamano alle deportazioni nei campi di sterminio e il peggio che si possa immaginare. Un bel biglietto da visita per chi arriva in città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.