Immatricolazioni, aumentano gli iscritti all'Università di Padova

Sono 23.270 le studentesse e gli studenti immatricolati per l’anno accademico dell’Università di Padova, di cui 2.268 stranieri (9,7% del totale). Un aumento del 6,4% rispetto 21.860 dello scorso anno, alla stessa data di oggi. Nelle lauree triennali l'aumento è del 5.6%, mentre per le magistrali e magistrali a ciclo unico è superiore al 7% (dato ancora non consolidato perché le immatricolazioni si chiuderanno a fine gennaio).

Ottocentesimo

«I dati in aumento sulle immatricolazioni rappresentano un ottimo viatico per l’inizio di un anno così importante, l’ottocentesimo della nostra storia – afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova –. Quei millequattrocento ragazzi e ragazze in più che hanno scelto il nostro ateneo, infatti, sono la dimostrazione del sempre crescente appeal dell’Università di Padova, a livello nazionale e internazionale, e sono una felice ipoteca di un buon futuro. Oltretutto confermiamo la tendenza alla crescita di un ateneo che non ha mai visto calare i propri iscritti negli ultimi anni, in controtendenza con le dinamiche nazionali. Non solo: il risultato ottenuto conferma la bontà delle scelte effettuate negli ultimi anni sulla didattica, con lo sforzo di rendere l’offerta formativa più ampia e attuale, sempre più su misura rispetto alle esigenze di studentesse e studenti e di quanto richiesto dal mercato del lavoro».